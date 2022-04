Mick Schumacher azt mondja, hogy megérti a Ferrari Carlos Sainz-cal kapcsolatos döntését, és ragaszkodik ahhoz, hogy ez számára semmit sem változtat.



Mick Schumacher a Ferrari akadémiájának tagjaként a későbbiekben esélyes lehet arra, hogy a hétszeres világbajnok édesapjához, Michaelhez hasonlóan ülést kapjon a „vörösöknél”. Ez a lehetőség azonban most egy lépéssel távolabbinak tűnhet a német számára, mivel a Ferrari úgy döntött további két évvel meghosszabbítja a 2021-ben csatlakozó Carlos Sainz szerződését.



Bár még nem nyert F1-es futamot, a spanyol ebben a szezonban három futam alatt két dobogós helyezést ért el, minden alkalommal közvetlenül kollégája mögött végezve. A Ferrari másik pilótája, Leclerc jelenleg 34 pont előnnyel áll a világbajnoki tabella élén. Így, ha ezzel a két pilótával nem történik valami, a Haasnal versenyző Schumachernek legelőbb 2025-ben lesz arra lehetősége, hogy beüljön a csapat egyik autójába.



A 23 éves korábbi F2-bajnokot nem lepte meg Sainz hosszabbításának híre.



„Szerintem ez több szempontból is várható volt” – mondta Schumacher a Sky Germanynek.



„Természetesen Carlos hatalmas munkát végzett tavaly, így megérdemli. Számomra ez nem jelent mást, mint általában. Itt végzem a munkámat (a Haasnál), mindent megteszek, és jönni fognak a lehetőségek.”



A döntéssel minden bizonnyal egyetért az Alpha Tauri csapatfőnöke, Franz Tost is, aki Ralf Schumacher érkezése óta nagyon jó kapcsolatot ápol a családdal. Tost korábban ugyanis úgy fogalmazott, Mick Schumachernek még legalább három évig más csapatban kell versenyeznie.



„Még három évig máshol kell vezetnie. A Forma-1 ma rendkívül bonyolult. A pilótának legalább három évre van szüksége ahhoz, hogy a legmagasabb szinten vezessen. Egy George Russellnek vagy egy Charles Leclercnek is szüksége volt erre az időre.



"Először is meg kell győznie csapattársát, Kevin Magnussent a Haasnál , és meg kell próbálnia sikereket elérni a Haasszal. Ez most az ő dolga, és semmi más.”



Tost nézetének kiegészítése a legkézenfekvőbb cél Schumacher számára a versenyképesebb Haasszal.



Forrás: planetf1.com



Borítókép: Twitter.com/HaasF1Team