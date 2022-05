Sergio Pérez, a Red Bull mexikói versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Monacói Nagydíjat.

A 32 éves pilóta idei első, pályafutása harmadik futamgyőzelmét aratta, legutóbb a tavalyi Azeri Nagydíjon állt a dobogó tetején. Mögötte a Ferrarival versenyző spanyol Carlos Sainz Jr. ért be másodikként, a harmadik helyet pedig az összetett pontversenyben továbbra is éllovas, vb-címvédő holland Max Verstappen (Red Bull) szerezte meg.



A napsütéses első két napot követően a futam napján már eső vártá a pilótákat, ami miatt a mezőny bő negyedórás késéssel indult útjára. Ráadásul a vizes pályán nem klasszikus, hanem biztonsági autó mögötti indulást terveztek. A pilóták két kör megtétele után a boxutcába hajtottak, mert annyira szakadt az eső, hogy a látási viszonyok nem voltak megfelelőek.



A futam végül 65 perc csúszással rajtolt el valójában, a felvezető körben ketten csúsztak a falba, ezt követően azonban jobbára eseménytelen körözés következett: minden pilóta nagyon óvatosan vezetett, mert a pálya rendkívül csúszós volt, többen alig tudták elkerülni a falat.



Körről körre gyorsultak a versenyzők, az átmeneti esőgumira váltók egyre kedvezőbb helyzetbe kerültek, a monacói Charles Leclerc vezette élmezőny tagjai a 18. körben cseréltek kereket. Mögötte ekkor Sainz, majd a két Red Bull haladt Pérez, Verstappen sorrendben, a kiállások során azonban a mexikóinak sikerült Leclerc elé kerülnie, így amikor Sainz is kiment kerékcserére, átvette a vezetést.



A két Ferrari-pilóta egyből száraz pályára alkalmas kerekeket kapott, Leclerc pedig - aki csak másodszorra kapta meg a kemény keverékű abroncsot - a negyedik helyre esett vissza. Az élen Pérez haladt, mögötte Sainz, majd Verstappen száguldott, a 27. körben Mick



Schumacher (Haas) hatalmas balesete miatt pedig újra érkezett a biztonsági autó. A német pilóta kocsija egy kigyorsításkor megcsúszott, majd a gumifalba csapódáskor kettétört.

SAFETY CAR



Mick Schumacher walks away from his car after crashing into the barriers at the Swimming Pool section #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/yHQszKxGpg