Michael Schumacher, hétszeres világbajnok Forma-1-es pilóta 2013-ban szenvedett súlyos síbalesetet, ami után hat hónapig komában is volt.

Családja a baleset óta védi a volt versenyző privát szféráját, nem hajlandóak részleteket elárulni az állapotáról, illetve rejtegetik a nyilvánosság elől.

Most azonban a pilóta felesége, Corinna egy díjátadó keretén belül beszélt Schumacher állapotáról. A nő eközben sírva fakadt, amikor szóba hozta férjét : „Minden nap hiányzik Michael. A családnak, a gyerekeknek, mindenkinek. Itt van velünk, ami erőt ad nekünk, de ő most más.”



„Megpróbáljuk folytatni az életünket, úgy, ahogy ő megálmodta. Az életünk magánügy, ez neki is mindig kiemelten fontos volt.”



„Fontos számomra, hogy Michael továbbra is élvezhesse a magánéletét, amennyire csak lehetséges. Michael mindig is védett minket, most pedig mi védjük őt.”

Michael Schumacher's wife, Corinna Schumacher, broke down in tears after admitting that 'he's different now'



