Mick Schumacher arra törekszik, hogy bebizonyítsa, rosszul döntöttek a Haasnál, amikor elküldték őt.



A német szűkszavúan, de pozitívan nyilatkozott a jövőjével kapcsolatosan azt követően, hogy jelenlegi csapatánál bejelentették, jövőre Nico Hülkenberget szerződtetik a helyére. Bár Schumachernek szinte már semmi esélye arra, hogy 2023-ban is a sorozatban szerepeljen, lehetőségekből nem lesz hiánya, mivel akár tartalékpilótaként, akár más sorozatok versenyzőjeként is szerepelhet. A fiatal pilótára azonban még vár egy futam, mielőtt mérlegelni kezdi a dolgokat.



„Számomra megfelelő helyzetbe akarok kerülni. Hogy tartalék legyek-e, ezt elemezni kell és meg kell vitatni. Vannak körülöttem olyan emberek, akikben teljesen megbízom és akikkel egyeztetni fogok” – mondta Schumacher a sajtónak Abu-Dzabiban.



"Mindenképpen ki akarok maradni, és most van időm, így számba veszem az összes lehetőséget, majd remélhetőleg kiválasztom a megfelelőt, amely egy fényes jövő felé visz.”



Schumacher a közösségi médiában is írt az elbocsájtásával kapcsolatban.



"Mindenkinek bizonyítani akarok, aki nem hisz bennem, mert tudom, mire vagyok képes. Bizonyítottam a junior kategóriákban és nem látom okát annak, hogy ugyanezt ne tudnám megtenni a Forma-1-ben is” – írta bejegyzésében.



„Biztosan voltak hullámvölgyeink, de úgy gondolom, hogy a trend mindig felfelé mutatott, és szerintem ez a fontos, és ez még csak a második évem a Forma-1 -ben. Határozottan meg kellett szoknom, hogy a középmezőnyben harcolok, és úgy érzem, hogy az év során ez sikerült. Szerintem minden helyzetből kihoztam a maximumot” – foglalta össze gondolatait.



„Úgy érzem, eddig jó munkát végeztem, de a csapat úgy döntött, hogy ezt az utat választja, így ezt tiszteletben kell tartanom. Most a jövőre koncentrálok” – tette hozzá.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor