Mick Schumacher úgy érzi, a negatív hangok ellenére a Forma-1-ben is képes lehet maradandót alkotni.



A német versenyzővel szemben az első szezonjában nem támasztottak különösebb elvárásokat, ami annak is köszönhető volt, hogy a Haas 2021-es modellje nem sikerült túl ütőképesre. Ám 2022-ben nagyot változott a helyzet. Egyrészt az istálló egy sokkal versenyképesebb autóval állt elő, másrészt Schumacher a hozzá hasonlóan „zöldfülű” Nikita Mazepin helyett, a rutinos Kevin Magnussent kapta csapattársnak. A dán rögtön az első versenyén ötödik lett, míg az ifjú német sokáig küzdött az első pontjaiért, ráadásul több nagy balesetet is elszenvedett. Emiatt több kritikus hang is felerősödött Schumacherrel szemben, és sokan úgy gondolták, nincs helye a Száguldó Cirkuszban. A német nemrég arról beszélt, szerinte ez annak is betudható, hogy az újságírók sokszor eltúlozzák a dolgokat.

„Az emberek bizonyos értelemben arra koncentrálnak, hogy felépítsék a hírlapjaikat” – mondta a Motorsport.com-nak.



„Igen, megértem, hogy az embereknek pénzt kell keresniük, és ezért meg kell tenniük kell néhány dolgot. De másrészt hálás lennék, ha az emberek vennék a fáradtságot ahhoz, hogy feltárják a híreket."



Schumacher a negatív hangok ellenére a szezon egyetlen szakaszában sem bizonytalanodott el. Ehelyett inkább előre tekint, és úgy érzi, hogy a junior sorozatokban mutatott formáját a Forma-1-be is képes lesz átmenteni.



„Nem igazán gondolok rájuk újra, és nem is térek vissza azokhoz, tudom, mire vagyok képes. Tudom, mit érek” – erősítette meg Schumacher.



„Tehát a figyelmem valóban ezen van. Csak igyekszem a legjobbat kihozni magamból, és normálisan, a legjobb, amit tudok, elégnek kell lennie ahhoz, hogy jól teljesítsek, mert a Forma-2-ben és a Forma-3-ban is így volt. És a Forma-4-ben is. Minden bajnokságon, ahol indultam junior kategóriákban, a második vagy az első lehettem. Szóval nem látom okát, hogy miért ne tehetném meg ezt a Forma-1-ben is”

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor