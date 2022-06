A Haas csapatfőnöke figyelmeztette a 23 éves versenyzőt, hogy balesetei nemcsak pontokban jelentenek komoly veszteséget az istállónak, hanem pénzben is.

"Ezt mondanám" – felelte Steiner arra a kérdésre, hogy egy újabb balesetnek lesz-e következménye az F1-es legenda, Michael Schumacher fiára nézve.



"Komoly beszélgetésünk lesz, mert egy bizonyos szakaszban kifogynak az alkatrészek. Nem tudjuk tartani a lépést a gyártásukkal. Fizikailag lehetetlen pótolni azt a sok pénzt, amit kidobunk.”



"Tehát meg kell győződnünk arról, hogy itt semmi sem történik" – erősködött.



„Ezt Mick is tudja, és neki sem egészséges, ha nekiütközik a falnak.”



Schumacher a Haas és a Ferrari közti szoros kapcsolat eredményeként kapott szerződést a csapatnál, ám nemrégiben szóba hozták az Aston Martinnal, Egyes pletykák szerint azonban a Red Bull vagy az Alpha Tauri utánpótlásához kerülhet.

A fiatal pilótával kapcsolatban azonban dr. Helmut Markónak is vannak aggodalmai.



"Az ütközések gyakorisága szerintem probléma" – mondta a 78 éves osztrák.



"Hasonló helyzetben voltunk tavaly, Yuki Tsunodával. Remekül kezdett a sebesség tekintetében, aztán sok felesleges baleset történt. Ez negatív hatással volt a költségvetésre – hatalmas negatív hatással” – fejtette ki.



Egyesek szerint Schumacher közel 1 millió dolláros kárt hozott össze Monacóban.



„Ez a lefolyóba öntött pénz” – mondta Steiner Bakuban.



"Most az alvázat javítjuk, de sok alkatrész elromlott. Három alvázunk van – két fő és egy tartalék, de nincs lefestve. Ha Bakuban kell használnunk, egyszerűen fehér festékkel fedjük le” – tette hozzá.



„A Dallara éjjel-nappal azon dolgozott, hogy alkatrészeket szerezzünk be, hogy versenyezhessünk, és még mindig probléma a pénz, de még nagyobb probléma a sok pótalkatrész gyártása.”



"A Dallara nem rendelkezik ekkora kapacitással. A Ferrari kisegített minket a felfüggesztési elemekkel, mivel fogytunk. De egyébként valamit tenni kell a költségvetésünkkel. Nem költhetjük tovább azt a pénzt, ami nincs" – tette hozzá Steiner.



Schumacher elismerte, hogy nagy nyomás alatt van, de kitartott amellett, hogy nem feszült, és képes megbirkózni vele.



"A Forma-2-ben a csapattársam is jól kezdte a szezont, de a szezon során a magam javára fordítottam ezt" – mondta.

