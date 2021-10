Enzo Ferrari fia elszomorodik, amikor azt hallja, hogy múlt időben ebszélnek a Michael Schumacherről.



Az elmúlt hetekben ismét számos rajongó érdeklődését felkeltette Michael Schumacher állapota, miután a Netflixen megjelent a hétszeres világbajnokról szóló dokumentumfilm, melyben a versenyző hozzátartozói is megszólalnak. Az 52 éves versenyző felesége, Corinna ebben úgy fogalmaz, minden nap „hiányzik” neki a férje.



„Michael itt van. Másképp, de itt van, és ez erőt ad számunkra. Azt hiszem, lelkileg nagyon erős. Minden nap megmutatja nekem, milyen erős” – mondta.



Nemrég Piero Ferrari is mesélt a versenyzőről, a múltidézés mellett pedig a jelenre is kitért vele kapcsolatban.



„Örültem neki, amikor Schumacher nálam vendégeskedett és megittunk együtt egy üveg vörösbort. Nagyon élvezte az ilyen intim, nyugodt pillanatokat.”

Egyszerű, világos és precíz volt, egyenes személyiséggel. Sajnálom, hogy ma úgy beszélünk róla, mintha meghalt volna. Nem halt meg, itt van, de nem tud kommunikálni ” – fejtette ki a római díjátadón.



Forrás: rt.com

Borítókép: Facebook.com/MickSchumacher