George Russell bocsánatot kért Carlos Sainztól az Amerikai Nagydíjon történtek miatt.



Carlos Sainz az első helyről vághatott neki a futamnak Austinban, öröme azonban nem tartott sokáig. A nyitókör első kanyarjában ugyanis George Russell eltalálta a spanyolt, akinek aztán az autója vízszivárgása miatt fel kellett adnia a versenyt.

i’m telling you russel, sleep with an eye open pic.twitter.com/52LG5qZsxo — len (@94sainz) October 23, 2022

Russell az esetért 5 mp-es büntetést kapott, amivel a sértett Sainz is egyetértett.



„Bizonyára megérdemelt a büntetés” – mondta.



„Azt hiszem, ez egy még soha nem látott incidens volt az első három helyen, mert az első négyben lévő pilóták általában nem követnek el ilyen hibákat” – tette hozzá.



Russell azonnal elismerte, hogy az ő hibája miatt következett be a baleset és személyesen látogatott el a Ferrarihoz, hogy bocsánatot kérjen. Később pedig azt is elmagyarázta, miért érzi úgy, hogy ő volt a ludas az esetben.



„Először is elnézést kérek Carlostól, soha nem akartam olyan incidensbe keveredni, amely végül tönkreteszi valaki más versenyét” – mondta Russell.



„Amikor támadtam az 1-es kanyarnál, a körülöttem lévő három autóra koncentráltam, és arra számítottam, hogy Carlos Max küldő oldalán próbálkozik majd. Így elég mélyen fékeztem a kanyarban, és amikor láttam, hogy megpróbált visszavágni Max alatt, már túl késő volt. Elkerülhettem volna” – tette hozzá.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor