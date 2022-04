A Mercedes fiatal pilótája, George Russell nem érzi szükségét annak, hogy Lewis Hamiltonnal azért harcoljon, hogy ki legyen a Mercedesben az első számú pilóta.

Ennek az az oka, hogy Hamilton hét világabajnoki címével a „csapat kapitánya” és ez így van jól.

Az idei évben az első három futam alapján az elmúlt nyolc évvel ellentétben úgy tűnik, nem lesz harcban a bajnoki címért, az alakulat azért küzd, hogy egyáltalán dobogós helyezésket érjen el.

Az idei szezonban Hamiltonnak és Russellnek egy-egy dobogós helyezése, azonban jelenleg nem lehet az a cél, hogy megnyerje az egymást követő nyolcadik konstruktőri vb címet.

Mivel a fő hangsúly jelenleg a Mercedes felépítésén van, a hétszeres világbajnoknak úgy tűnik nem lesz esélye a nyolcadik világbajnoki címre.

Russell úgy érzi, ez nem a pályán elfoglalt helyez és miatt van, hanem inkább attól, hogy Hamilton jóval rutinosabb pióta nála.

„Úgy gondolom pályafutásunk különböző szakaszaiban vagyunk, egyikünk esetében sincsenek rossz érzések.24 éves vagyok, minden idők egyik legjobb pilótája csapattársam, nyilván nem örülök, ha előttem végez, de nem fogok hisztizni emiatt. Lewis mindent elért, amit el lehet, igazi rekorder.”

„Néhány csapatnál látni, amikor két pilóta pályafutása nagyjából hasonló szakaszához érkezik, mindketten azért harcolnak, hogy ki legyen az első vagy a második számú pilóta csapaton belül. Ez nálunk nincs így”. – nyilatkozta Russell.

"I'm not going to go out there trying to be the leader of the team, when I'm going up against the greatest of all time who's been here for 10 years"



