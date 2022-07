"Az első pole pozíció megszerzése valami olyasmi, amiről minden pilóta álmodik, és amiért minden reggel felkelek és is, amellett, hogy egyszer világbajnok akarok lenni" - jelentette ki a 24 éves brit, aki elmondta azt is, hogy a pénteki napon komoly problémákkal küzdöttek.

"Talán az egész idény legnehezebb péntekje volt a tegnapi. Este 11-ig maradtunk itt, hogy megtaláljuk a megoldást a gondjainkra, de eléggé elveszettnek éreztük magunkat" - nyilatkozta Russell, majd kiemelte, mindezek után 24 órával később pole pozíciós helyen végezni óriási előrelépés a csapatának.

"A gyors köröm szépen összeállt, már az első két kanyar után láttam és éreztem, hogy ez jó lehet. Egy ilyen esetben belekerülsz a ritmusba, ami hozza magával a jó eredményt" - mondta. A vasárnapi futamra vonatkozó célkitűzéseit firtató kérdésre pedig úgy válaszolt, győzni szeretne.

THAT'S POLE BABY!! WE DID IT!!



Unbelievable job from the whole team to take us from our toughest Friday to our best Saturday together so far. YES TEAM!! pic.twitter.com/gYh3JDVVD3