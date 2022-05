A Mercedes pilótája, George Russell bízik abban, hogy a W13-as Mercedesben ott van a gyorsaság.

Az idei Forma 1-es világabajnokság nem a tervek a Mercedes tervei szerint még nem sikerült olyan versenyen dobogóra állniuk, amelyen a Ferrari és a Red Bull együtt volt dobogón.

Mindkét dobogós helyezésük során a harmadik helyet érték el, Hamilton Bahreinben, míg Russell Ausztráliában ért fel a dobogóra, miután mindkét alkalommal kiesett a Red Bull.

A Mercedesnek a W13-as „porpotló” problémák megoldásáért csökkentenie kell a leszorítóerőn, azonban ennek következtében lassabb az autó is.

A remény felcsillant a Miami Nagydíjon, amikor Russell a negyedik helyen végzett és Hamiltont is megelőzte. Végül be kellett érniük a versenyen egy ötödik hellyel.

This time last week Crossing the line P5 after starting P12 @GeorgeRussell63 pic.twitter.com/1xS0aYqwBz