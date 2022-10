Damon Hill szerint George Russell már az első Mercedesben eltöltött szezonjában bebetonozta magát a csapatba és Lewis Hamilton méltó csapattársává vált.



George Russell a Williamsnél töltött időszaka alatt többnyire a mezőny hátsó felében versenyzett azonban minden egycsapásra megváltozott, amikor a Mercedes pilótájává vált. Bár az „Ezüst Nyilak” számára nem a legjobban alakult a szezon, Russell gyorsan bizonyította rátermettségét és számos alkalommal tört borsot csapattársa, a hétszeres világbajnok orra alá.



Russel jelenleg a tabella negyedik helyén áll és maga mögött tartja Hamiltont, igaz a köztük lévő különbség a legutóbbi futamot követően 27-re csökkent. Igaz, hogy a lendülete a szezon második felében kissé csökkent, Damon Hillt lenyűgözte a pilóta.



„George Russell bejött, és ebbe a nagyon nehéz helyzetbe került” – mondta az F1 Nation podcastjában .



„Valójában az oroszlán szájába dugta a fejét. Megalapozta a tekintélyét, bizonyított a csapatban és életképes versenyző maradt Lewis Hamilton mellett. Eddig nem sok embernek sikerült, nem beletörnie a fogát ebbe a kapcsolatba.”



Hill ugyanakkor azt is kiemelte, hogy Hamiltontól a szezon elején elpártolt a szerencse, ugyanakkor még mindig nagyon erős.



„Lewisnak volt némi balszerencséje idén. Lehet, hogy jó okokból nem volt ott a szezon elején, de visszatér” – jelentette ki, majd hozzátette Russellnek igyekeznie kell, ha szeretné maga mögött tartani csapattársát a szezon végéig.



„Úgy gondolom, hogy George kezd rájönni, milyen versenytárs Lewis. Hamilton határozottan kúszik felfelé és a szezon végére fokozatosan visszaszerzi az elvesztett pontokat. Tehát George-nak egy kicsit rá kell kapcsolnia, de az első szezonja így is fantasztikus volt. Kiváló, és megmutatta, milyen minőségi pilóta, határozottan megvan benne a bajnoki potenciál.”



Hillnek nem sok kétsége maradt afelől, hogy a megfelelő felszereléssel Russell kihívhatja Hamiltont a világbajnoki címért.



„George megmutatta, hogy még nehéz körülmények között is képes eredményt elérni. Képes átgondolni a dolgokat, megérteni, mi történik, a gyorsaságán és elszántságán felül pedig nagyon erős intellektusa van. Szóval egyénileg nagyon lenyűgöző. Jó esély van arra, hogy Lewis jövőre ismét a bajnoki címért harcolhat, akárcsak George.”

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor