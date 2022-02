A korábbi Forma-1-es pilóta, Ralf Schumacher elmondta véleményét a Mercedes új szerzeményéről és arról, mit vár a Lewis Hamilton-George Russel kettőstől.

2022-es szezonban a Mercedes új felállásban versenyez majd. A hétszeres világbajnok, Lewis Hamilton továbbra is a csapatot erősíti, Valtteri Bottast azonban George Russell váltja. Érdekes lesz látni, ahogy a csere új lendületet hoz majd a csapatba. Így gondolja ezt Ralf Schumacher is, ő azonban úgy véli, Russel nem sokáig lesz megilletődve és gyorsan csapattársa nagy riválisává léphet elő.



„Érdekesnek tartottam, hogy a két pilóta, Lewis Hamilton és George Russell milyen gyengéd volt egymással (az autók bemutatásakor) – mondta Schumacher.



„A fiatal Russell nagyon óvatos volt a megjegyzéseivel, és hangsúlyozta, hogy most sokat szeretne tanulni.”



„A hangnem egészen más volt, amikor George 2020-ban beugrott Lewis helyére Bahreinben (Hamilton koronavírus-fertőzés miatt nem állhatott rajthoz). De meg vagyok győződve arról, hogy belülről másképp néz ki a helyzet, és hiszem, hogy már az elején képes lesz legyőzni Lewist.”



„Úgy gondolom, hogy a Mercedesnek most remek felállása van. Sosem értettem egészen, miért tartott ilyen sokáig lecserélni Valtteri Bottast.”



„Szerintem George Russell kivételes tehetség. Hogy úgy fog-e fejlődni, mint Lewis Hamilton, az majd kiderül. Emlékeznünk kell arra is, hogy Lewis 37 éves, a Mercedesnek pedig a jövőre kell gondolnia" - zárta gondolatmenetét.



Forrás: givemesport.com



Borítókép: twitter.com/Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team