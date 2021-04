George Russel és Valtteri Bottas ütközése alaposan felzavarta az állóvizet a Forma-1 háza táján. A balesetet követően mindkét pilóta dühösen üzengetett, majd hosszú nyilatkozatháború következett. Az ügyben több szakértő és szurkoló állást foglalt és még a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff is megszólalt. Bár eleinte az indulatok eluralkodtak a két pilótán, most úgy tűnik csillapodnak a kedélyek. George Russel higgadt fejjel is átgondolta a hétvége történéseit és közösségi oldalain kért bocsánatot.



A brit pilóta posztjában elmondta szégyelli magát azért, ami történt.



„Nem a tegnapi napra vagyok a legbüszkébb. Tudtam, hogy ez az egyik legnagyobb lehetőségünk arra, hogy pontokat szerezzünk ebben a szezonban, és amikor tisztában vagy azzal, hogy ezek mennyire fontosak, akkor néha kockáztatsz.

Ez nem térült meg és ezért vállalnom kell a felelősséget. Miután volt időm gondolkodni a történteken, rájöttem, jobban kellett volna kezelnem a helyzetet.

A pillanat hevében eluralkodhatnak az érzelmek, és az enyémek bizony felül emelkedtek rajtam tegnap. Elnézést kérek Valtteritől, a csapatomtól és mindenkitől, aki úgy érzi a tetteimmel cserbenhagytam őt.

Én nem ilyen vagyok, és többet várok el magamtól, mivel mások is többet várnak el tőlem. Kemény tanulságokkal járt ez a hétvége, és ezeknek a tapasztalatoknak a segítségével egy jobb pilóta és egy jobb ember leszek.

Most Portugáliára koncentrálok, hogy megmutathassam, ki is vagyok valójában. Köszönöm a sok pozitív és negatív üzenetet. Mindegyik segít a fejlődésben” – írta posztjában.



A pilóta őszinteségét sokan díjazták és kommentben bíztatták támogatásukról Russelt. A bejegyzéshez a versenyző honfitársa, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton is hozzászólt.



„Az erőt a sebezhetőség adja. Aki sosem követ el hibát, nem tanulja meg a leckét. Tisztelet a felelősségvállalásért. Csak előre nézz!” - bíztatta Russelt.

