Nem sokkal a 2023-as szezon rajta előtt az Aston Martin újabb csapást szenvedett el.



Már csak egy hét van hátra az új szezon rajtjáig, a pilóták pedig már javában készülnek, és az utolsó simításokat végzik. Az Aston Martinnak azonban az előzetesen vártnál jóval több problémával kell megküzdenie.

A csapat a hét elején jelentette be, hogy Lance Stroll nem tud ott lenni a rajt előtti utolsó teszten, mivel kerékpáros balesetet szenvedett egyik edzése során Spanyolországban.



A pilóta helyére emiatt a csapat tartalékpilótája, Felipe Drugovich ugrott be. A Forma-2-es világbajnok azonban nem túl sokáig örülhetett a váratlanul jött lehetőségnek, mivel mindössze néhány kanyar megtétele után leállt alatta az AMR23-as, így kénytelen volt befejezni a tesztet.



Az Aston Martin autóját ezt követően daru segítségével szállították el a pályáról.

This face says it all... #F1 #F1Testing pic.twitter.com/xJSKNZXTs0