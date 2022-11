A La Stampa információi szerint a Ross Brawn is szerepel azon a szűkített listán, amit a Ferrari állított össze arra az esetre, ha megválnak Mattia Binottótól.

Egyre inkább gyűlnek a sötét felhők a Ferrari csapatfőnökének feje felett, a csapat körüli információk szerint egyre kevesebb esélye van annak, hogy vele kezdik meg a 2023-as idényt az olaszok.

A lehetséges utódok listája hosszú, szerepelnek rajta többek között a McLaren és az Alfa Romeo jelenlegi csapatfőnökei, Andreas Seidl és Frederic Vasseur is.

A La Stampa olasz napilap azonban úgy tudja, a Ferrarinál Ross Brawn neve is szerepel a jelöltek közt, még ha ez komplikáltnak is tűnik.

Brawn a Ferrari technikai igazgatója volt a Schumacher fémjelezte sikerkorszak alatt, majd a Brown GP-t megalapítva meglepetésre világbajnokká tette Jenson Buttont.

