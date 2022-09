Otmar Szafnauer csapatfőnök szerint 14 versenyzőt tartanak számításban az Alpine megüresedett ülésére. Az Alpine a Forma-1 egyik legkülönlegesebb ügyébe keveredett, amikor elveszítették Oscar Piastrit, aki a McLaren csapatához szerződött.

Az Alpine tehát keresi Esteban Ocon csapattársát. Úgy tudni, hogy az Alpine Pierre Gasly-t tette meg elsődleges célpontjává, de ez nem jelenti azt, hogy ő az egyetlen pilóta, akit a csapat fontolgat.

Szafnauer ugyanis arról beszélt, hogy 14 versenyző van abban a bizonyos pakliban, akik közül kiválasztják Ocon csapattársát.

„Csak szeretnénk felmérni azokat, akik elérhetőek. Hosszú listánk van. Már korábban is említettem 14-et, és ez nagyjából így is van. Most le kell szűkítenünk ezt háromra vagy négyre, aztán megnézzük mindet, és meglátjuk, melyikük a legmegfelelőbb” - mondta Szafnauer a Sky Sports F1-nek.

Szafnauer kifejtette, hogy az Alpine-nak szüksége van egy kis időre, hogy átgondolják a helyzetüket a Piastri-dráma után, hogy tanuljanak az esetből a jövőre nézve. Az Alpine a konstruktőri bajnokságban a negyedik helyet foglalja el, előnye 24 pont a McLarennel szemben, amely az egyetlen reális kihívójuk.

„Azt hiszem, hogy a Piastri Mclarenhez való igazolás után, az a helyes, ha visszatekintve megnézzük, mit tehettünk volna jobban, tanuljunk belőle, hogy a jövőben másképp cselekedjünk. Viszont ez most felszabadított egy helyet, ami valószínűleg jelenleg a legjobb a F1-ben. Meg kell találnunk a megfelelő pilótát.”

Szóval Gasly lehet az a "megfelelő pilóta"? Az AlphaTauri szerződéséből még egy szezon hátravan, és az Alpine-hoz való távozása attól függ, hogy a Red Bull képes lesz-e Colton Hertát a helyére behozni. 016 világbajnoka, Nico Rosberg szerint Gasly valóban jó választás lenne, annak ellenére, hogy Ocon és Gasly viszonya a múltban enyhén szólva is fagyosnak mondható.

„Nem tudjuk, Oscar mire lesz majd képes. Az Alpine választhat egy tapasztaltabb, rutinosabb versenyzőt. Az egyik ilyen Pierre Gasly. Szerintem ő a tökéletes pilóta a csapat számára eltekintve attól, amit hallottunk, hogy nem túl jó a viszonya Oconnal. Számomra Gasly a tökéletes választás. Szerintem ez lenne a tökéletes felállás nekik.”

A 2009-es világbajnok Jenson Button szintén Gaslyt gondolja a legjobb választásnak. A Sky Sports F1 kérdésére, hogy Gasly jó választás lenne-e Alonso helyére, Button így válaszolt.

„Igen, a sebességét és a sportban szerzett tapasztalatát tekintve az lenne, ő az egyik legjobb. De ami a csapaton belüli légkört illeti, ki tudja. Mert állítólag nem túl jó barátok Ocon és Gasly.”

Rosberg azonban erre utalva kiemelte, hogy Lewis Hamiltonnal nagyon feszült volt a viszonyuk a Mercedesnél töltött közös időszakuk alatt, ez azonban nem jelentett problémát az eredményeket tekintve. A Mercedes 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban Rosberggel és Hamiltonnal a soraiban nyerte meg a konstruktőri bajnoki címet, Hamilton 2014-ben és 2015-ben bajnok lett, míg Rosbergnek 2016-ban jutott ez a megtiszteltetés, mielőtt visszavonult.

„Hányszor láttunk már ilyet a történelemben? Csak vissza kell gondolnunk Lewishoz és magamhoz. Nem voltunk a legjobb barátok, mint azt talán tudjátok, mégis együtt uraltuk a mezőnyt. Szóval akkor is lehet nagy sikereket elérni, ha a versenyzők nem jönnek ki egymással, és szerintem ez egy mennyei párosítás - Gasly és az Alpine. Meg kell próbálniuk. Persze, ami még akadály lehet, hogy a Red Bull elég sok pénzt akar Gasly elengedéséért."

