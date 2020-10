A francia versenyző hivatalos oldalán jelentette be, hogy távozik év végén az amerikai csapattól.



Grosjean a Haas eddigi összes versenyén elindult, mivel a 2016-os Ausztrál nagydíjon bemutatkozó csapat versenyzője volt a kezdetektől.

Az eddigi 92 verseny alatt 110 pontot szerzett. A csapat első versenyén pontszerző helyen végzett (csapattársa Gutierrez kiesett miután Alonsoval ütközött) és a 2018-as Osztrák futamon a negyedik helye jelentette az eddigi csúcspontot.



Fotó: Tóth Zsombor

A versenyző és csapata kapcsolata az elmúlt két évben igencsak gyenge lábakon állt, sokak szerint az is csoda volt, hogy az idei évre kapott szerződést.

Frissítés:

A Forma-1-es világbajnokságban szereplő Haas csapat mindkét pilótáját lecseréli a következő szezonra.

Az amerikai istálló csütörtökön, a hétvégi Portugál Nagydíj helyszínén jelentette be, hogy a mostani idény végén Romain Grosjean és Kevin Magnussen is távozik.



Kevéssel a Haas bejelentését megelőzően mindkét pilóta közösségi oldalán számolt be arról, hogy 2021-ben már nem versenyeznek eddigi munkaadójuknál.



A Ferrari motorral szereplő csapat gyengén teljesít a mostani kiírásban, Grosjean eddig kettő, míg Magnussen csupán egy pontot szerzett.



Borítókép: Tóth Zsombor