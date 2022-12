Daniel Ricciardo elárulta, milyen támogatást nyújtott neki Sebastian Vettel a 2022 -es Forma-1-es idény során.



Az ausztrálnak nehéz szezonja volt. Autójából nem igazán tudta kihozni a megfelelő teljesítményt, a szezon közepén pedig biztossá vált, hogy közös megegyezéssel elhagyja a McLarent. Az évad végéhez közeledve az is kiderült, hogy a következő szezonban nem lesz ott az elsőszámú pilóták közt, és csak tartalékként szerepel majd a Red Bullnál.



Szintén búcsúzott a mezőnytől Sebastian Vettel, akinek távozása azonban jóval pozitívabb volt, mivel a német világbajnok saját maga döntött a visszavonulásáról. A német nemcsak a pályán, hanem azon kívül is belopta magát a szurkolók szívébe, mivel számos társadalmi problémára hívta fel a figyelmet, és mindig próbált támogatást nyújtani azoknak, akiknek szükségük volt rá.



Daniel Ricciardo nemrég elárulta, hogy Vettel neki is segítő kezet nyújtott a szezon alatt és akkor állt mellé, amikor a legnagyobb szüksége volt rá.



„Idén többször is felhívott, és csak úgy bejelentkezett, mint egy igazi barát” – árulta el Ricciardo a Speedcafe-nak.



„Annyira fontos, hogy ilyen barátaink legyenek, de ennek ellenére, ez nem túl gyakori a mezőnyben.”



„Persze a pilóták barátkoznak egymással, de az a mélyebb szint, amit néhány gesztusával és kedvességével irántam tanúsított bizonyos értelemben váratlan volt számomra” – zárta szavait.



Egy biztos, Vettel a szurkolókon kívül társainak is hiányozni fog az elkövetkezendő években.

Borítókép: Adam Pretty – Forma 1/Formula 1 a Getty Images