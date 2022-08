Bár Daniel Ricciardo a következő szezonban is a Száguldó Cirkuszban akar szerepelni, azt mondja, csak megfelelő körülmények között veszi figyelembe az ajánlatokat.



Ahogy arról korábban beszámoltunk a McLaren és Daniel Ricciardo, közösen arra a döntésre jutottak, annak ellenére, hogy a pilóta szerződéséből még hátra van egy év, külön utakon folytatják.

Amennyiben Ricciardo folytatni akarja pályafutását nem lesz könnyű dolga, mivel mindössze három csapat maradt, ahol még vannak szabad helyek. Ezek közül az Alpine lehet az, amely a következő években a dobogóért szállhat harcba, míg a Haas nagy valószínűség szerint a pontokért versenyez majd. A Williamsnél ugyanakkor nem ennyire rózsás a helyzet, a csapat jelenleg azon dolgozik, hogy el tudjon mozdulni a tabella utolsó helyéről. Ricciardo elismeri, hogy bár nagyon szeretné, hogy ez a szezon ne legyen az utolsó szezonja a Forma-1-ben, csak a megfelelő körülmények között csatlakozik új csapathoz.



„Nagyon” – mondta a Sky Sportsnak, arra a kérdésre, hogy szeretné-e folytatni a sportágat.



„Vissza akarok térni a győzelemhez, vissza akarok térni a dobogós helyezésekért és a győzelemért folytatott küzdelemhez. Tudod, ez… átélni mindazt, amin keresztülmentem az elmúlt néhány évben, ez az, ami a legtöbb boldogságot okozza.”



„Egy dolog változatlan maradt számomra, soha nem akartam csak azért pilóta lenni, hogy a rajtrácson lehessek.



„Természetesen szeretem ezt a sportot, és szeretek mindent, ami ezzel jár, de különösen azt, ami a győzelemről szól. Megkapni ezt az ízt, megkóstolni a pezsgőt vagy a habzóbort, vagy bárhogy is hívják.”



„Megfelelő körülmények között, a megfelelő lehetőség között, minden bizonnyal ez az, amit szeretnék, de nyilvánvalóan nem minden lehetőség áll rendelkezésére. Szóval meglátjuk, mit hoz az idő” – fejtette ki, majd azt is elárulta, bejelentése óta folyamatosan csöng a telefonja, és Guenther Steiner is megkereste.



„Csengett, ami mindig jó dolog. Mivel nyaraltam, el akartam tenni a telefonomat, de persze jól esik, amikor csörög, ez pozitívum. Az emberek nyilvánvalóan törődnek velem, és támogatnak is, és tudják, hogy… Ez nagyon furcsán hangzik, ha így hívom magam, de a méhészborz még mindig ott van, szóval ezeket a dolgokat nyilvánvalóan mosolyogva veszem.”



„Nem akarok elhamarkodott, gyors döntéseket hozni. Ennyit tudok mondani. De nem is titkolok semmit, mintha nem írtam volna alá semmit. Nincs olyan, amit nem mondok el, vagy nem mondhatok el. Ebben a pillanatban szabad ember vagyok” – zárta szavait.

Borítókép: Sport365/Tóth zsombor