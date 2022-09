Daniel Ricciardo azt mondta, megbékélt azzal a lehetőséggel, hogy a következő szezonban nem szerepelhet a rajtrácson a Forma-1-ben.



Noha az már biztossá vált, hogy az ausztrál a következő szezonban nem szerepel majd a McLaren színeiben, az még nem biztos, hogy a sorozatot is elhagyja-e. A pilóta számára a Haas és az Alpine ajtaja még nem zárult be, ő ugyanakkor korábban azt mondta, nem akar mindenáron maradni.

A Red Bull és a Renault egykori pilótája az Olasz Nagydíj után is beszélt a helyzetéről.



„Bizonyára elfogadtam, hogy ha jövőre nem leszek ott a rajtrácson. Megbékéltem ezzel.”



„Elfogadtam, hogy nem fogok megtenni mindent, csak azért, hogy felkerüljek a rajtrácsra. Amennyiben ez nem helyes, vagy nincs értelme, akkor nem leszek ott.”



„Nyilvánvalóan ez az év tele volt kihívásokkal, és ha ott vagyok a rajtrácson, akkor szeretném tudni, hogy ez egy olyan hely, ahol élvezhetem (a versenyzést), és úgy érzem, hogy boldogulok. Nem akarok csak úgy beugrani egy autóba mások kedvéért.”

Borítókép: Sport365/Tóth zsombor