Daniel Ricciardo nem engedi, hogy a Forma-1-ben a McLarennel való jövője körül forogjanak a találgatások, és azt állítja, tudja, mire képes.



Daniel Ricciardo az első naptól kezdve küzd a McLarennél, és soha nem volt képes megmutatni magából azt a pilótát, amit a Red Bullnál láthattunk belőle. Az ausztrálnak eddig az istállónál töltött második szezonja sem alakult a legjobban, csapattársa Lando Norris rendre legyőzi őt.



Zak Brown, a McLaren vezérigazgatója a közelmúltban azt mondta, hogy Ricciardo nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, utalva ezzel azokra a pletykákra, miszerint az ausztrál még szerződése 2023-as lejárata előtt távozhat a csapattól.

A pilóta azonban igyekszik minden kritikát és nyomást pozitív irányba terelni, ami arra készteti, hogy kilábaljon a hanyatlásából.



„Egy részem szereti” – mondta az F1 hivatalos honlapján a helyzetéről.



„Ez az igazság, mert egy dolgot szeretek ebben a sportban. Valószínűleg az, hogy valaminek a csúcsára akarok jutni. Mindig reflektorfényben leszel, és mindig ott lesz a figyelem, a nyomás. És amikor ilyen körülmények között végre tudod hajtani, az az egyik legerőteljesebb és legkifizetődőbb érzés” – hangoztatta Ricciardo.



„Tehát tudom, hogy jelenleg sok pletyka kering, de számomra ez egy jó ok arra, hogy visszaszorítsam, és mindenekelőtt emlékeztessem az embereket és magamat arra, hogy még meg tudom csinálni” – fejtette ki.



Az ausztrál azt is elismerte, hogy az idei szezonban még nem voltak látványos megmozdulásai.



„Tehát igen, ez szórakoztató, és nincs gondom azzal, hogy az emberek beszélnek, mert idén nem igazán csináltam semmi látványosat, úgyhogy tudom, hogy ez a területtel együtt jár. De legbelül még mindig tudom, mire vagyok képes, és alig várom, hogy ezt megmutassam, remélhetőleg előbb, mint utóbb” – tette hozzá Ricciardo dacosan.



Ricciardo 2017-ben megnyerte az Azerbajdzsáni Nagydíjat, és nem zárta ki, hogy ez a pálya ezúttal is jót hozhat neki.



„Természetesen ezen a versenyen is fontos a kvalifikáció, és úgy gondolom, hogy van lehetőségünk (jól) teljesíteni. De ez is egy utcai pálya, sokakkal ellentétben, ahol tényleg lehet előzni, és ha megvan a vasárnapi versenytempó, akkor tényleg lehet valami jót csinálni. Azt mondanám, itt sokkal több lehetőség rejlik, szóval ez önmagában (bizakodóvá tesz)” – zárta szavait.



Borítókép: Twitter.com/McLaren