A mogyoródi versenypálya keddi hírlevele szerint ilyen gyorsan még soha nem fogytak el a bérletek és a vasárnapi jegyek a viadalra. A napijegyek értékesítése péntekre és szombatra hamarosan elkezdődik, így ilyen belépőkhöz még hozzá tudnak majd jutni az érdeklődők.

A hírlevélben kiemelték, hogy a stratégiai fejlesztési program keretében elkezdődik a létesítmény felújítása, melynek első lépéseként a közművek fejlesztése valósul meg, illetve új portaépületet, irányítási központot és ügyfélteret alakítanak ki. A közműfejlesztés keretében az ivóvíz-, a tűzivíz-, illetve a szennyvízhálózat, valamint az erősáramú hálózat fejlesztése, és új hálózat kiépítése történik majd, ezek mellett pedig megépül a gyengeáramú alépítmény rendszere is. Szintén a fejlesztés első ütemében újítják meg a Hungaroring főbejáratát, a portaépülettel szemben pedig kávézó nyílik, ide kerül a Hungaroring Shop is.

"2010-ben vettem át a Hungaroring irányítását, és gyakorlatilag azóta várunk erre a pillanatra " - idézte a hírlevél Gyulay Zsoltot, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatóját, aki hozzátette, az elmúlt években sem tétlenkedtek, a pálya átesett jónéhány "ráncfelvarráson", így törmelékfogó kerítés épült, a lelátókat folyamatosan karbantartották, 2016-ban pedig lecserélték az aszfaltcsík felső, úgynevezett kopórétegét.

"A Forma-1-ben zajló folyamatokat, az újonnan bekerülő pályákat látva azonban ez nem elég, ez tényleg az utolsó előtti pillanat, amikor elkezdhetjük a munkát. Azt látjuk, hogy a sok uniformizált pálya között egyre nagyobb értéke van a magyarhoz hasonló tradicionális helyszíneknek, és Budapest közelsége mindig is elképesztő vonzerőt jelent majd a Hungaroring számára, ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy az új pályák infrastruktúrája a miénknél sokkal magasabb színvonalú szolgáltatást tesz lehetővé" - hangsúlyozta Gyulay Zsolt.

Az idén 100 ezer néző szurkolta végig a helyszínen a Magyar Nagydíjat, a négy nap alatt pedig összesen 290 ezren látogattak ki a Hungaroringre.

A 38. Forma-1-es Magyar Nagydíjra július 23-án kerül majd sor.

