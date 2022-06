Keszthelyi Vivien jó úton halad felé, hogy valóra váltsa gyermekkori álmát.



A magyar pilóta az előző évadban az Euroformulában szerepelt, ahol debütáló szezonjában a világ legeredményesebb autóversenyzőnője lett a férfiak között. A 21 éves versenyző, jelenleg a Formula-3 sorozat tagja, de célja, hogy egyre feljebb lépdeljen a ranglistán és a legfelső kategóriában versenyezzen. Utóbbira Ralf Schumcher szerint is van esélye. Ralf fia David, Keszthelyi párja, így az egykori versenyző testközelből láthatja a magyar lány fejlődését. Erről a Marie Claire magazinnak mesélt Keszthelyi.



„Látott minket versenyezni, amikor David ellen versenyeztem Ázsiában, és azt mondta, hogy őt is megleptem az első Formulaautós versenyeimen azzal, hogy nálam jóval tapasztaltabb pilótákat is meg tudtam előzni. Azt mondta, hogy ki meri jelenteni, hogy van esélyem a Formula–1-re” – mesélte a magyar pilóta, majd megjegyezte, a „Száguldó Cirkuszba” való bekerülés azonban nem csak a tehetségen múlik.



„De azt is hozzátette, hogy a Formula–1 világa nagyon kemény, nagyon sok benne a pénz, a politika, és a tehetség ugyan nagyon sokat jelent, de nem mindent. Mindig kell a képességek mellé egy erős szponzor, támogató is.”



Vivien nemcsak Ralf Schumacher véleményéről beszélt, hanem azt is elárulta, ő miként látja a ranglétrán való előrehaladását.



„Még zajlanak az egyeztetések, és ha minden jól megy, akkor a felkészülést követően lesz lehetőségem a Forma–2-be kerülni. Aztán lehet a Forma–1-ről beszélni egyáltalán.”



Bár minden autóversenyző álma a legrangosabb sorozatban való szereplés, tény, hogy a pilóták hatalmas kockázatot vállalnak azzal, hogy 300.350 km/órás sebességgel száguldoznak a szűk pályákon. Keszthelyit ugyanakkor ez sem riasztja vissza, még úgy sem, hogy 2014-ben, mindössze 15 éves korában neki is volt egy hatalmas balesete.



„Engem ez egyáltalán nem rettentett el, azonnal vissza akartam ülni az autóba. A szüleim próbáltak lebeszélni, de hiába. Én azt mondtam nekik, igaz, hogy fáj egy kicsit itt és ott, de nem ez az első balesetem, vissza akarok ülni és folytatni. Nem félek semmitől” – mondta.

Borítókép: Facebook.com/Vivien Keszthelyi