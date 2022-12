Ralf Schumacher szerint unokaöcse, Mick bekerülhet a Mercedes első számú pilótái közé, ha George Russell 2023-ban is legyőzi Lewis Hamiltont.



A két brit 2022-ben szerepelt először egy csapatban, a kettejük csapatájából pedig George Russell jött ki jobban. A fiatal versenyző 35 pontot vert rutinos csapattársára, ráadásul az ő nevéhez fűződött az istálló egyetlen futamgyőzelme is. Bár a szezon után a Mercedes vezetői többször is megerősítették, hogy Hamilton többször azért szenvedett vereséget, mert vállalta, hogy autóján kísérleti beálltásokat alkalmaz, Ralf Schumacher úgy véli egy újabb Russell mögött végződő szezon megpecsételné a hétszeres világbajnok sorsát. Az egykori pilóta erről a Sport1-nek beszélt, és azt is kifejtette, ha ez bekövetkezik, Mick Schumacher rendkívül előnyös pozícióba kerülhet.



„Az Audi minden bizonnyal lehetőséget adna Micknek, de a Mercedesnél történhet valami” – monda a német.



„Tegyük fel, hogy George Russell megint gyorsabb lesz Lewis Hamiltonnál. Akkor egyáltalán akarja majd folytatni? Ez izgalmas kérdés."



„De a Mercedes annyival tartozik Lewisnak, hogy minden bizonnyal ő maga dönthet majd. A pénz mindenesetre nem játszik szerepet nála. Több mint elege van belőle. Az lesz a döntő nála, hogy ki illik jobban az új autóhoz.”



„Lewis Hamilton továbbra is abszolút éllovas, de már nem a legfiatalabb. Az idő múlása megviseli. Szóval sosem lehet tudni. Szerintem ez egy win-win helyzet a csapat és Mick számára” – tette hozzá.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor