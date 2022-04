Ralf Schumacher szerint Sebastian Vettel első versenyhétvégéje a szezonban annyira rossz volt, hogy „szinte sajnálja őt”.

Miután kihagyta a szezon első két nagydíjhétvégéjét, mert elkapta a koronavírust, Vettel végre visszatért az Ausztrál Nagydíjra. Vettel alatt már a nyitóedzésen megállt az autó, majd megörvendeztette a szurkolókat és egy robogóval száguldott vissza a boxba. Ez azonban szabályellenes volt, így jött is a büntetés.

Past and present, Turn 4 at the @ausgrandprix bites #AusGP #F1 pic.twitter.com/8nvjxZUs1b