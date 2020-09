Sergio Pérez a szezon végén távozik a Forma-1-es Racing Point istállótól.

A mexikói pilóta szerdán Twitter-oldalán jelentette be, hogy hét év után elhagyja a Silverstone-i csapatot, amely korábban Force India néven szerepelt a száguldó cirkuszban.

Tengo algo que anunciarles...¡Gracias por su apoyo todo este tiempo!I have something to announce to you...Thank you for your support all these years!#NeverGiveUp pic.twitter.com/4qN9U6Cg1L