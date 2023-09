Sergio Pérez elhárított egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy a Red Bull nyilvánosan kritizálta az idei szezonban nyújtott teljesítményét, és a csapat felsőbb vezetői is szemmel tartják őt.

A Red Bull motorsport-tanácsadója, Helmut Marko reflektorfénybe került a versenyzője ellen tett ellentmondásos megjegyzései miatt, amelyek a nemzetiségére utaltak, amiért később bocsánatot kért, és úgy tűnik, hogy a csapatfőnök Christian Hornerrel is vitába keveredett a 2024-es ülésének státuszát illetően - Horner többször is biztosította, hogy a mexikói a következő szezonban is a Red Bull versenyzője lesz. Ez azzal együtt, hogy futamról futamra lépést kell tartania Max Verstappennel, a kiváló szezonkezdet és az azt követő formahanyatlás után a Channel 4 műsorvezetője, Steve Jones úgy fogalmazott neki, hogy "néha úgy érzi, hogy még a saját csapata is ellene van" - de Pérez nem hiszi, hogy ez így van.

Bár Pérez nagyrészt kiheverte a szezon közepén tapasztalt formahanyatlását, ami miatt Verstappen szinte behozhatatlanul vezet a bajnokságban. A háttérben meghúzódó Daniel Ricciardo kísértete egy ideig nyomást gyakorolt a mexikói versenyzőre, hogy javuljon, ha jövőre is meg akarja tartani a helyét a Red Bullnál, annak ellenére, hogy továbbra is második a tabellán. De annak ellenére, hogy Marko többször nyilvánosan is beszélt Pérezről és arról, hogy teljesítenie kell ahhoz, hogy megtarthassa helyét a csapatnál, Pérez állítja, hogy a színfalak mögött teljes támogatásukat élvezi, amikor a Channel 4 a jelenlegi helyzetének megítéléséről kérdezte őt.

„Arra gondoltam, hogy rendkívüli nyomás alatt lehetsz" - mondta Jones Péreznek a Szingapúri Nagydíj előtti interjúban. „Nekem úgy tűnik, hogy néha egy szikla és egy szűk hely között vagy. Helmut Marko a sajtóban nemrégiben egy kis baklövést követett el, mondhatni, ez egy jó példa lenne. Néha úgy érzed, hogy még a saját csapatod is ellened van. Értitek, hogy miről beszélek? Frusztráló?"

Pérez azonban lekicsinyelte ezeket az aggodalmakat, és ragaszkodott ahhoz, hogy a csapat támogatja őt, annak ellenére, hogy a dolgok néha távolról nem úgy tűnnek.

„Kívülről néha úgy tűnhet, hogy nem mindenki áll mögöttem, és úgy érezheted, hogy a dolgok nehezebbek, mint kellene. De hogy őszinte legyek, a csapattól teljes támogatást kapok, és mindenki azt akarja, hogy sikeres legyek.”

Amikor Verstappenről kérdezték, hogy mekkora nyomás nehezedik rá, hajlandó volt megadni neki a kellő elismerést.

„Nehéz, tudod, mert a srác olyan, mint egy gép. Nagyon magas szinten vezet, és ezt tiszteletben kell tartanunk. Max csapattársának lenni tényleg a maximumra hajt, ezért vagyok itt, és ezért akarom folytatni, mert engem is erre ösztönöz. Nem tudom ezt a munkát 90%-os gázzal végezni, vagy teljes erőbedobással megyek, vagy sehogy.”

Borítókép: Tóth Zsombor / Sport365