Sergio Perez a tavalyi szezon eseményeiből tanulva egyértelmű figyelmeztetést intézett csapatának és társának, Max Verstappennek, miszerint ne várjanak tőle a támogatást, ha ők nem viszonozzák azt.



2021-ben nagy segítség volt Verstappennek, hogy egy olyan csapattársa volt, mint Perez, igazából részben neki köszönhette első vb-címét. Ezt nem is győzte megköszönni neki.

2022-ben azonban már önerőből nyert a holland, Perez segítsége nélkül. Abban az idényben inkább a mexikóinak lett volna szüksége támogatásra, amit azonban nem kapott meg a hollandtól.

Ezt akkor Perez annyival elintézte, hogy „megmutatta, ki is ő valójában”, most viszont újra felszólalt csapattársa ellen.

„Mindig fontos, hogy csapatként dolgozzunk, és nyilvánvalóan, ha látom, hogy nem kapom meg a segítséget, ha szükségem van rá, én sem fogom azt megadni fordított helyzetben.”

Sergio Perez when asked how selfish he can be this year:



“Well, it depends. In the end teamwork it's always important. But obviously if I see I don't receive the support I need I won't give my support either.” #F1 #Formula1 #BahrainGP pic.twitter.com/w5izXLMuyA