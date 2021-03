Öthelyes rajtbüntetést kapott Sebastian Vettel, így csak a mezőny végéről vághat neki a magyar idő szerint 17 órakor kezdődő Forma-1-es szezonnyitó Bahreini Nagydíjnak.

Az Aston Martin négyszeres világbajnok német pilótáját azért büntették meg - az FIA vasárnapi közlése szerint -, mert a szombati időmérő edzésen nem vette figyelembe a dupla sárga zászlós figyelmeztetést.

A 33 éves versenyző eredetileg a 18. helyet szerezte meg, de a szankció nyomán csak a 20., utolsó pozícióból indulhat a szahíri futamon.





I commissari hanno assegnato una penalità di cinque posizioni in griglia di partenza a Sebastian Vettel per non aver rispettato le doppie bandiere gialle in Q1 #BahrainGP pic.twitter.com/INbOFkvNGe