Sebastian Vettel visszavonulása miatt az Aston Martinnak záros határidőben egy új pilótát kell találnia. A megüresedett ülésre több esélyes pilóta is van, de vajon ki lesz a végső befutó?



Vettel pont akkor jelentette be, hogy befejezi pályafutását, amikor csapata próbálta meggyőzni őt arról, hogy hosszabbítson még egy évet. Mike Krack, az Aston Martin csapatfőnöke a közelmúltban azt mondta, nincs „B-terv” arra az estre, ha Vettel nem maradna.

Úgy tűnik, most gyorsan ki kell találni egy opciót a német pótlására. De vajon ki lesz a befutó? Mutatjuk az öt legkézenfekvőbb nevet.



Fernando Alonso

Ez az opció nemcsak az Aston Martin problémáját oldaná meg, hanem bizonyos értelemben az Alpine-éit is. Az Aston egy tapasztalt pilótát kapna, aki tolja előre a csapatot, ezzel szinte teljes mértékben helyettesítené Vettelt. Az Alpine eközben Esteban Ocon mellé behozhatná ausztrál esélyesét, Oscar Piastrit, és többé nem kellene aggódnia a spanyol idén lejáró szerződésének megújítása miatt. Mi lehet a gubanc? Alonso visszalépésnek tekintheti az autó jelenlegi teljesítményét tekintve, bár az ambiciózus Aston hosszú távú lehetőségei vonzóak lehetnek.



Daniel Ricciardo

Íme egy másik forgatókönyv, amely minden fél számára megfelelhet, mivel Ricciardo McLarenhez való költözése egyik fél számára sem sikerült úgy, ahogy azt remélték. A tapasztalata neki is meg van ahhoz, de nem biztos, hogy szeretne az Aston Martinhoz szerződni, mivel lehet, hogy még nem hagyta a háta mögött a legjobb napjait.



Pierre Gasly

Az AlphaTaurinál eltöltött idő után ez lehet a nagy lehetőség Gasly számára?

A Sergio Pérez és Max Verstappen mellett pallérozódó Gasly jó választás lehet, ráadásul valószínűleg könnyű lenne őt kivenni mostani szerződéséből, de azt is meg kell jegyezni, hogy a 2022-ben nyújtott teljesítménye még akkor is kissé letaglózó volt, ha hozzátesszük, hogy autója nem túl versenyképes.



Valtteri Bottas

A Mercedestől tavaly távozó Bottas műszaki szempontból tökéletes választás lehet, de a finn nagyon jól beilleszkedett az Alfa Romeo életébe, ahol köré építik a dolgokat, így kérdéses, hogy vajon lemondana-e erről. Ugyanakkor hosszú távon az Alfa Romeo képességei jobban behatároltnak tűnnek, így az Aston Martin jobb esélyeket kínálhat arra, hogy növelje a győzelmei számát.



Mick Schumacher

Schumacher bár fiatal még, de már nem újonc. 2022 végére már két teljes szezont tudhat majd maga mögött. Ráadásul Vettel nagy barátja is, így, ha a távozó pilótával is konzultálnak az utódjáról, nagy esélye lehet a posztra. Ezen kívül az is tény, hogy a neve sem cseng rosszul ebben a közegben. Van azonban két probléma. Az egyik nagy kérdés, hogy Mick készen áll-e arra, hogy egy olyan csapatban vezessen, amely világbajnoki cím megszerzésére törekszik. A másik pedig, hogy a Ferrari kész-e elengedni őt, mivel Mick még mindig az akadémiájuk tagja, és sokat látnak benne.

Borítókép: Dan Istitene – Forma 1/Formula 1 a Getty Images