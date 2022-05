Sajtóhírek szerint könnyen elképzelhető, hogy az elkövetkezendő években kikerül a Monacói Nagydíj a versenynaptárból.

Sokan tekintik a monacói pályát anakronisztikusnak, azaz egy vasárnapi előzésmentes, izgalommentes futamnak, a dolgok érdemi része már a kvalifikáción eldől.

Azonban van néhány olyan dolog, ami miatt Monacónak, bent kellene maradnia a Forma 1 versenynaptárában. A Planet Sport arról írt, hogy haladni kell a korral, de nem szabad túlságosan a múlthoz ragaszkodni. Ez még rendben is lenne, de a monacói Nagydíj törlése felérne a dinoszaurusz kihalásával.

A Forma 1 1950-es indulása óta Monaco egyike volt annak a hét futamnak, amely a világbajnokságot kitette. Jelenleg Spa, Indianapolis, és a Monzai pályán vannak még versenyek, kettőt Bremgartent és Reims Guexet már korábban bezárták.

Az európai versenyzés szíve mindig is Monte Carlo volt, az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt fektettek az amerikai, az ázsiai, valamint a közel-keleti versenyekre. Nem minden verseny generál új identitást, az újítások mindig is a Forma 1-hez tartoztak.

Ez a sportág elképzelhetetlen lenne a monacói nagydíj nélkül, akárcsak Wimbledon nélkül a tenisz.

Monaco mindig különleges kihívás elé állít.

Egy világbajnokság végén a győztes megkoronázása azt jelenti, hogy minden akadályt legyőzött, mindent megtett. A monacói versenypálya nagyon komoly fizikális és mentális kihívást jelent a versenyzők számára. A verseny 78 köre alatt a legkisebb hiba is a kiesést eredményezheti.

If you could watch the #MonacoGP from any corner... which one are you choosing? #F1 pic.twitter.com/WRCZxY0mAC