A világbajnoki címvédő Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Szaúdi Nagydíjat Dzsiddában, miután nagy csatában legyőzte Charles Leclerc-t, a Ferrari monacói pilótáját.

A 24 éves Verstappen pályafutása 21. futamgyőzelmét aratta.

Az egy héttel ezelőtti szezonnyitón diadalmaskodó Leclerc mögött csapattársa, a spanyol Carlos Sainz Jr. ért célba harmadikként.

A hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton (Mercedes) a 16. helyről rajtolva tizedik lett, míg a pole pozícióból startoló Sergio Pérez (Red Bull) negyedikként zárt.

MAX: “We were battling hard at the front. It was tough. I’m really happy we’ve finally kick-started the season”#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/DAQVv5wD4j