Esteban Ocon boldogan értékelt, és csapattársát, Fernando Alonsót méltatta azután, hogy a vasárnapi 36. Magyar Nagydíjon pályafutása első győzelmét aratta a Forma-1-ben.

"Fantasztikus ez a pillanat, nehéz beszélni arról, mit érzek. Nem számítottunk arra, hogy ma itt nyerhetünk. Volt négy nehéz versenyünk, de legutóbb már sikerült megint pontot szereznünk, most pedig egy óriásit léptünk előre" - mondta a 24 éves francia pilóta, akinek eddigi legjobb eredménye a tavalyi, szahíri második hely volt.



Kiemelte, a Hungaroringet eddig is kedvelte, ezek után pedig ez még inkább így lesz.



"Bizonyos szempontból sokkal könnyebb a mezőny elején menni, mint annak a közepén harcolni, hiszen akkor én diktálom a tempót. Sebastian végig nagy nyomás alatt tartott, de ma a rajttól kezdve minden tökéletesen alakult. Kicsit aggódtam, amikor láttam, Lewis nem jött ki kereket cserélni, mert a Mercedes nem szokott rossz döntéseket hozni, de a történtek minket igazoltak" - utalt Ocon a versenyen szinte végig mögötte száguldó Vettelre, valamint Hamiltonra, aki a többiektől eltérően az újraindítás után nem jött ki egyből száraz pályára alkalmas abroncsokért.



Fotó: MTI/Balogh Zoltán



A francia pilóta külön megköszönte csapattársának, Fernando Alonsónak azt, hogy tíz körön át "feltartotta" Hamiltont - a hétszeres világbajnok ennyi ideig nem tudta megelőzni a 40 éves spanyolt -, mert ennek is köszönhető, hogy a futam végéig kitartott az előnye.



"Jó párost alkotunk, ugyanúgy gondolkodunk, ma pedig úgy harcolt, mint egy oroszlán. Remélem, ez csak az első győzelem abból a sokból, ami még vár ránk, és bízom benne, hogy tudunk még együtt is dobogóra állni" - értékelt a győztes.



Vettel - aki az Azeri Nagydíj után idén már másodszor állhatott dobogóra - elmondta: Ocon hibátlanul versenyzett, hiába helyezett rá végig nagy nyomást, nem rontott, így pedig nem tudta megelőzni.



"Szerettünk volna mi akkora meglepetést okozni, mint ő, de most neki sikerült. Ez az ő napja, az ő pillanata" - dicsérte pilótatársát a négyszeres világbajnok német versenyző.



Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt



Kiemelte, a start után tudatosan a belső ívet kereste, de így is szerencséje volt, hogy a pálya közepén menők kiütötték a külső íven haladókat.



"Nagyon jó érzés volt megint a pódiumért és a győzelemért harcban lenni" - zárta Vettel.



A világbajnoki pontversenyben újra vezető Lewis Hamilton az új rajt előtti felvezető körrel kapcsolatban azt mondta, mindent megtett, hogy elegendő információt küldjön a csapatnak a pálya állapotáról, de úgy döntött, nem jön be a boxba.



"Hibáztunk, utána azonban óriásit harcoltunk, jó volt a tempónk és a taktikánk. Ma is bebizonyítottuk, hogy egy pillanatig nem szabad feladni, mert jó csapatmunkával nincs elveszett helyzet" - értékelt a hétszeres vb-győztes.



Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt



Hamilton kiemelte, nagyon elfáradt, élete egyik legnehezebb versenyén van túl - a futam után szédült is, emiatt csak késve érkezett meg a sajtótájékoztatóra -, és bár remélte, hogy utolérheti az éllovasokat is, az Alonsóval vívott harcban túl sok időt veszített.



"Fernando fantasztikusan ment, nem véletlenül kétszeres világbajnok, őt az egyik legnehezebb megelőzni az egész mezőnyben" - fogalmazott a Mercedes versenyzője, aki kijelentette: meglepte, hogy az autójuk ennyire gyors volt egész hétvégén.



A végül csak tizedikként célba érő Max Verstappen azt mondta, a rajtbaleset után gyakorlatilag fél autóval kellett megtennie a hátralévő 300 kilométert, ráadásul a padlólemeze is sérült, amit nem tudtak megjavítani a rendelkezésre álló időben.



"Megint egy Mercedes ütött ki, ilyet senki sem szeret átélni. Szinte lehetetlen volt vezetni a kocsit, de legalább szereztem egy pontot, az is valami" - utalt a holland versenyző arra, hogy Silverstone-ban Hamilton volt az, aki a rajt után kilökte őt.



A Mercedes brit versenyzőjének előnye hat pont a vb-pontversenyben, a szezon a nyári szünet után, négy hét múlva a Belga Nagydíjjal folytatódik.

Borítókép: MTI/Balogh Zsolt