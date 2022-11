Esteban Ocon megkönnyebbült, hogy egykori csapattársa, Fernando Alonso az Aston Martinhoz igazolt.



Az Alpine két pilótája között 2022-ben feszült volt a hangulat, ez pedig a Sao Paulo-i versenyhétvégén hágott a tetőfokára, amikor a sprintversenyen egymásnak ütköztek, ezzel veszélyeztetve a csapat vasárnapi szereplését is. Az esetet követően a kétszeres világbajnok, Fernando Alonso a médiában hangoztatta keserűségét, amivel nagy csalódást okozott Oconnak.



„Csalódott voltam attól, amit Fernando a sajtóban mondott” – mondta Ocon az Ouest Fance-nak.



„Nem igazán beszéltünk a csapaton belül erről az egészről. Mindketten beszélgettünk Laurent-tel (Rossi – az Alpine vezérigazgatója). Én személy szerint jobban szeretem, ha ezek a témák köztünk maradnak, és ha egyesével adhatunk magyarázatot (a történtekre). Ő nem ezt tette, és megjelent a sajtóban. Mint mondtam, mindig tisztelni fogom. Természetesen csalódott voltam, de tisztelem a címiért, azért, amit a pályán csinál, és a motivációjáért is, amivel ennyi idősen még mindig rendelkezik.”



„Szerintem jó, hogy távozik, mi pedig úgy teszünk, ahogy kell” – jelentette ki a francia, egy nyilatkozatban felfedve ezzel a színfalak mögött uralkodó feszültséget.



Az időbeosztásáról és a munkavállalásairól kérdezve Ocon elárulta, hogy hektikus volt, és azt is, hogy a legtöbb munkát a színfalak mögött kellett elvégeznie.



„Nagyon sűrű az időbeosztásom” – mondta Abu Dhabi után.



„Három napja dolgozom az edzőmmel az erőnléti programomon. Ezután a gyárba és promóciós eseményekre megyek. A 2023-as szezon hosszú lesz. Adok magamnak néhány szabadnapot, hogy az év végi ünnepeket a családommal és a barátaimmal tölthessem, mielőtt folytatnám a programomat” – tette hozzá Ocon.



Pierre Gasly jövőre csatlakozik honfitársához, Oconhoz az Alpine-nál, utóbbi pedig abban reménykedik, hogy új csapattársa segít neki elviselni a munkateher egy részét.



"Remélem!" – mondta arra a kérdésre, hogy Gasly többet segítene-e neki.



„Őszintén szólva 98%-ban az én vállamon volt a teher, és 2%-ban az övén (Alonsóén). Nem mondom, hogy túlhajszoltam, de mindent én csináltam: a szimulátor fejlesztését, a marketingutakat és a munka nagy részét.”



„Úgy gondom, Pierre-rel megoszthatjuk ezt a munkát, és ez segít megőrizni az energiámat a szezonra. Biztos vagyok benne, hogy ezen a téren sokkal jobb lesz” – zárta gondolatait.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor