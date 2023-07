Daniel Ricciardo „átigazolása” elindította a pletykákat a Forma-1-ben, ehhez pedig az is hozzájárul, hogy ahogyan mi is beszámoltunk róla, idén hat pilótának is lejár a szerződése a jelenlegi mezőnyből.



A Red Bull esetében természetesen Max Verstappen helye betonbiztos és mozdíthatatlan, Checo Perezt viszont egyre több kritika éri az utóbbi időben. Habár a szezont meglepően erősen kezdte, azóta fokozatosan visszaesett a teljesítménye.

Habár a Perezzel kapcsolatos pletykákra a Red Bullnál mindig transzparensen reagálnak és elmondják, nem inogott meg a bizalmuk a mexikóiban, Helmut Marko nemrégiben tett kijelentése mégis másra enged következtetni.

„2025-ig szól a szerződése a McLarennel, de ő a legerősebb jelenleg a fiatal pilóták közül. A fiatalos természete sokkal jobban passzolna a Red Bullhoz, és az sem titok, hogy jóban vannak Max-szal.” – mondta a brit versenyhétvégét követően a tanácsadó.

A Marca szerint az energiaitalosok asztalán még mindig szerepel Charles Leclerc neve is, akinek jövőre lejár a szerződése, a Ferrarinak pedig fejlődnie kell ahhoz, hogy biztosan képesek legyenek megtartani a tehetséges monacóit.

Norris egyébként a Brit Nagydíjon kétségtelenül felhívta magára a figyelmet, ugyanis a hazai versenyén sikerült egy második helyen elérnie az időmérőn, ezt pedig remek versenyzéssel a futamon is megtartotta, így idén először felállhatott a dobogóra.

Fotó: Tóth Zsombor / Sport365.hu