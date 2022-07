Lando Norris az időmérő edzést követően viccesen odaszúrt George Russellnek, aki pole-pozíciójával megfosztotta őt a remek teljesítményének dicsőségétől.

Norris a negyedik helyen végzett, ami sokkal jobb teljesítmény, mint amit várni lehetett tőle a Hungaroring időmérőjén. Az esemény után tartott interjúkon beszélt a saját- és George teljesítményéről is.

„Ez egy nagyon jó nap volt számunkra! – kezdte Norris – Kicsit azonban csalódott vagyok… George ellopta a dicsőséget tőlem! Viccet félretéve, nagyon boldog vagyok miatta, gratulálok neki az első pole-jához.”



„Erős napunk volt, a negyedik hely nagyon szuper. Nem könnyű viszont előzni, úgyhogy nem lesz könnyű dolgunk holnap.”

„Közelebb kerültünk a pole-hoz. A szezon elejét tekintve ez nagyon jó, boldog vagyok!”

