A 2025-ös szezon végéig a McLaren Forma-1-es istálló versenyzője marad Lando Norris.

A 22 éves brit pilóta a csapat szerdai bejelentése szerint új, négy évre szóló megállapodást írt alá.



Norris tavaly négyszer állt dobogóra, a világbajnoki pontversenyben pedig hatodikként zárt, és nagy szerepe volt abban, hogy a McLaren negyedikként végzett a konstruktőrök között.



A brit istálló már tavaly is szerződést hosszabbított Norrisszal, a most bejelentett egyezség viszont azt jelenti, hogy a versenyző az átfogó szabálymódosítások mostani bevezetésével kezdődő új F1-es éra végéig a McLarennél marad.

One of our own. @LandoNorris 2025. pic.twitter.com/awfyNuKz1u