Véget ért a böjt, folytatódik a Forma-1 2023-as éve, ahol a csapatok új reménnyel térhetnek vissza az aszfaltcsíkra. Lando Norris is a McLaren javulásában bízik, még ha azt tudja is, hogy a világbajnoki címre idén nincs esélye jelenlegi csapatával.

A The Race-nek adott interjújában sem kertelt a valósággal kapcsolatban.

Walking the track at the #AzerbaijanGP. ???????? pic.twitter.com/npt9NhqYVT