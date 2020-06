Gyulay Zsolt szerint Magyarország minden szempontból felkészült arra, hogy július 19-én televízión keresztül mindenki számára élvezhető, egyúttal biztonságos, zárt kapus Forma-1-es futamot rendezzen.

A Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója ezt az Innovációs és Technológiai Minisztérium által szervezett csütörtöki online sajtótájékoztatón mondta, ahol elhangzott, hogy a jogtulajdonos, Liberty Mediával megkötött egyezség eredményeként sikerült lealkudni a verseny jogdíját, és egyúttal 2026 helyett 2027-ig biztosítani azt, hogy a Magyar Nagydíj szerepeljen a programban.



Palkovics László innovációs és technológiai miniszter szerint amikor kiderült, hogy a járványhelyzet miatt több rendezvényt le kell mondani, Magyarország támogatásáról biztosította a tulajdonost, hogy valamilyen formában, de megrendezhető legyen a Magyar Nagydíj.

Gyulay Zsolt arról is beszélt, hogy az elmaradó jegybevételek miatt volt szükség a jogdíj lealkudására.



"Sokat spóroltunk mind az államnak, mind magunknak" - fogalmazott a sportvezető, majd elárulta: sikerült elérniük, hogy a jogdíj indexálása alacsonyabb legyen, a szerződés pedig egy évvel tovább, 2027-ig biztosítsa Magyar Nagydíjat a Forma-1-es versenynaptárban.



A Hungaroring (Fotó: Romeo Reidl/GettyImages)



"Összességében közel hatmilliárd forintot sikerült megspórolnunk a magyar államkasszának" - állapította meg Gyulay Zsolt.



Az elnök-vezérigazgató kitért arra is, hogy a biztonsági szolgálat, valamint a Pest megyei Rendőrkapitányság feladata lesz, hogy a nézőket távoltartsák a Hungaroringtől.



"Nem lesz könnyebb dolgunk, mint egy hagyományos verseny rendezése esetén, mert a csapatok számára egy konténervárost kell felépítenünk a kerítésen belül" - fűzte hozzá. A sportvezető elismerte, hogy rengeteg kérdés merül még fel, viszont kedvezőnek tartja, hogy a Magyar Nagydíj előtti két osztrák futam megrendezéséből sokat tud majd tanulni a korábbiaknál szűkebb létszámú szervezőbizottság.



Palkovics László közlése szerint elkezdődött a Hungaroring rekonstrukciós terve, amelynek keretében minden évben felújítanak majd egy-egy elemet, és azt szeretnék, hogy 2027-re egy teljesen új Hungaroring jöjjön létre. Emellett 2023-ban a gyorsaságimotoros-világbajnokság egyik futamának megrendezését is tervezik, ezzel kapcsolatban sincsenek aggályai.



Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora kijelentette, hogy bárhol biztonságos körülmények között tudnak majd mintát venni, a fertőzötteket pedig megfelelően izolálni. Kiemelte: a maszk viselése, valamint a kézhigiénia lehetőségének biztosítása kötelező lesz a Hungaroringen a Magyar Nagydíj alatt.



Hozzáfűzte, orvosi csapatával komplett laborháttérrel lesznek jelen a verseny helyszínén, ahol gyorsteszttel 50 percben belül ki tudják mutatni az aktív vírust. A Semmelweis Egyetemen néhány óra alatt 2000 vizsgálatot is el tudnak végezni minden nap, ezek eredményére pedig maximum nyolc órát kell várni.



Palkovics László közölte: alkalmazni fognak egy mobiltelefonra letölthető, vírusradar szoftvert is, amely kimutatja, hogy a telefon tulajdonosa kivel volt két méteren belüli távolságban az előző időszakban, így fel tudják mérni a vírus terjedését. A miniszter végül arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországnak Ausztriánál jobb volt a koronavírus elleni védekezési rendszere, és sokkal alacsonyabb lett a fertőzöttségi szintje.

Borítókép: Jure Makovec/SOPA Images/LightRocket via Getty Images