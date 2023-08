Daniel Ricciardo a legrosszabbul tért vissza a nyári szünetről. Az ausztrál a 2. szabadedzésen a falnak csapta az autóját, miközben elkerülte a honfitársával, Oscar Piastrival való ütközést, és eltörte a bal kezében az egyik kézközépcsontját, ami miatt nem ülhet vissza a volán mögé. Xavier Mir orvos megvizsgálta a sérülést, és úgy döntött, hogy megoperálják.

Vasárnap reggel megműtötték, melynek során egy fémlemezt és néhány csavart helyeztek el a csont rögzítésére, ahogy Christian Horner később megerősítette, a csont több helyen is eltört: "Sajnos a törés bonyolult. Ma megműtötték, több csavar és egy lemez került a kézközépcsontjába, de minden jól ment, sikeres volt" - magyarázta a Red Bull csapatfőnöke a Holland Nagydíj után.

A műtét jól sikerült, de Horner nem mert beszélni arról, hogy a versenyzőjük mikor térhet vissza a rajtrácsra: „Elég egyszerű beavatkozás volt, szóval most már csak a felépülésen múlik, majd meglátjuk. Egy normális embernél ez néhány hónap lenne, de ez egy versenyzőnél általában sokkal rövidebb idő.”

love to see you smiling, get well soon!



“Hey everyone. Had surgery this morning, got my first bit of metal work so that’s pretty cool. Big thanks to everyone who reached out and kept my spirits up. This ain’t a setback, just all part of the comeback ”



