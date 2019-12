Nem volt könnyű az idei szezon a Ferrari számára. A Scuderia egészen a Spái futamig nem nyert versenyt, és ez a válság egészen szeptemberig tartott, amikor is Belgiumban megtört a jég. Ezután a Maranello piros autói felébredtek, és három egymást követő futamon is nyerni tudtak. A problémák azonban visszatértek a Ferrarihoz, és annak ellenére, hogy rengeteget fejlődtek a szezon közben, sokszor akadályt jelentett számukra, hogy behúzzák a végső győzelmet. Legyen szó mechanikai problémáról, emberi hibáról vagy ütközésről a két pilóta között. Most, amikor a 2019-es szezon véget ért, Mattia Binotto, a Ferrari csapatmenedzsere nem habozott elárulni a két versenyző közötti jövőévi versenystratégiát.



„Ha az utolsó versenyeket nézzük, akkor egyértelműen hagytuk őket szabadon versenyezni, és azt hiszem, hogy így is fogjuk kezdeni a következő idényt is – mondta Binotto.



„Charles mindenkit meglepett, nem csak engem, hogy mennyire is gyors. Megmutatta, hogy a szezon során nagyon jól kezeli a nyomást, és a nagy teljesítményt. Jó a harcokban, jó a tempója, tehát úgy gondolom, hogy kiemelkedő szezont futott. Hétszer indult az első helyről, és két győzelmet is szerzett már az első itt töltött évében, és megelőzte Sebastiant a bajnokságban, ami hatalmas eredmény – bálványozta újoncát a Ferrari csapatvezetője.



A Ferrari nem elégedett a 2019-es teljesítményükkel, és remélik, hogy a következő évben már előrébb fognak végezni és versenyben lesznek Lewis Hamiltonnal a világbajnoki címért.



„Nyilvánvalóan nem vagyunk elégedettek az autó teljesítményével, és néhány olyan hibával sem, mint például a megbízhatóság és a döntések, de most előre kell tekintenünk. Tudjuk, hogy az autónk jelenleg nem elég gyors, és nem rendelkezik kellő megbízhatósággal, de van még időnk, és megpróbálunk szilárd alapot létrehozni a csapattal – zárta mondandóját az olasz szakember.



Forrás: Marca.com

Borítókép: Dan Istitene/Getty Images