Bernie Ecclestone úgy gondolja, Lewis Hamilton jövőre már nem erősíti a száguldó cirkusz mezőnyét, mivel az elvesztett világbajnoki cím túl nagy csalódást jelentett számára.

Verstappen megragadta a lehetőséget Abu-Dzabiban, amikor az utolsó körben megelőzte Lewis Hamiltont, ezzel letaszítva őt a trónról. Az eset hihetetlenül nagy visszhangot váltott ki. A versenybírók biztonsági autós fázis alatt meghozott döntése ellen a Mercedes még fellebbezést is benyújtott, ám végül visszalépett.



A 91 éves Bernie Eccleston nemrég beszélgetett a hétszeres világbajnok édesapjával és meg van győződve róla, hogy Hamilton 2022-ben nem tér vissza a sorozatba.



„Nem hiszem, hogy visszajön, azt hiszem, jövőre nem fog versenyezni” – mondta Ecclestone a Blicknek.

„Túl nagy volt a csalódás, ami Abu-Dzabiban érte, és megértem őt. Most, a hét címével holtversenyben van Michael Schumacherrel, és ez a tökéletes alkalom arra, hogy megvalósítsa álmát, és elhelyezkedjen a divatiparban.”



"Pár napja beszéltem az apjával, és azonnal rájöttem, hogy nem akar fia jövőjéről beszélni, ezért csak az üzletről beszéltünk” – tette hozzá.



Bár a világbajnoknak a következő szezonra érvényes szerződése a Mercedessel, korábban arról írtak a lapok, hogy a brit néhány nap gondolkodási időt kért az istálló főnökétől, Toto Wolfftól. További árulkodó jel lehet, hogy a szezon lezárása óta semmit nem posztolt a közösségi oldalaira, sőt nemrég az összes követését is visszavonta.



