Nem nyújt be fellebbezést a múlt vasárnapi Forma-1-es Abu-Dzabi Nagydíj végeredménye miatt a konstruktőri világbajnok Mercedes istálló, ezzel eldőlt, hogy Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája az idei vb-győztes.

A stuttgarti istálló csütörtökön jelentette be, hogy nem fordul az ügyben a Nemzetközi Automobil Szövetséghez (FIA). A vb-címről döntő futam vége heves vitákat váltott ki sportágon belül és azon kívül is, a Mercedes pedig rögtön a verseny után két óvást is benyújtott, de azokat elutasították.



Fotó: Red Bull Racing Honda/Twitter

Verstappen az utolsó körben előzte meg a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont, a Mercedes brit pilótáját, és így nyerte meg a vb-címet. Sokak szerint ehhez a versenybíróság vitatható döntései is kellettek, és eddig kérdéses volt, hogy a Mercedes nem támadja-e meg a végeredményt a FIA-nál. Hamilton szinte végig vezetett a futamon, de öt körrel a leintés előtt a versenybíróság egy baleset miatt a pályára küldte a biztonsági autót, amely lehetőséget teremtett Verstappennek az előzésre. Ezután előbb azt közölték, hogy a két vb-rivális közé "beszorult", lekörözött pilóták nem előzhetik meg a Safety Cart, egy körrel később aztán megváltoztatták ezt a döntést, melynek eredményeként a friss gumikkal támadó Verstappen az utolsó körben lehagyta Hamiltont, ez pedig vb-címet ért neki.

"Bár a világbajnokság egyéni pontversenye nem az általunk vágyott módon ért véget, nem is lehetünk ennél büszkébbek a csapatunkra" - írta közleményében a Mercedes, amely Hamiltont is magasztalta: "Lewis, te vagy a legnagyobb versenyző a Forma-1 történetében, és ennek a hihetetlen szezonnak minden egyes körében kihajtottad a szívedet, lelkedet. Kifogástalan sportember vagy, világszerte több millió ember példaképe. Le a kalappal előtted!".

A 36 éves Hamilton a nyolcadik vb-címét nyerhette volna mef, míg a 24 esztendős Verstappennek ez az első diadala.



Fotó: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team/Twitter



