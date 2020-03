Az idei Forma1-es versenyszezon nem éppen úgy indult, ahogy azt a szervezők szerették volna. Már az első hivatalos futam előtt több nagydíj halasztását bejelentették, és a koronavírus-járvány terjedése miatt végül a szezonnyító ausztrál-nagydíj is elmaradt. A jelenlegi állás szerint a legelső futam június 7-én lesz majd, de a rajongók addig sem maradnak verseny nélkül.

A szervezők pénteken jelentették be, hogy egy virtuális sorozatot indítanak, ami addig fog majd tartani, amíg nem lehet valós futamokat rendezni.

A szimulátoros bajnokság ezen a hétvégén rajtol, és nagyjából másfél órás lesz a futam. Az egyes fordulókban fiatal autóversenyzők, profi e-sportolók és a Forma-1-es mezőny néhány istállójának versenyzői is rajthoz állnak. Bár az összes jelenlegi pilótát meghívták, eddig még nem jelentették be, pontosan kiket láthatunk a pályán. Az azonban már biztos, hogy a Ferrari pilótái nem ülnek képernyő elé.

