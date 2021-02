Hamarosan rajtol a Forma-1 2021-es idénye. Az új szezonban akár több régóta fennálló rekord is veszélybe kerülhet, elég, ha csak az egyéni világbajnoki címek számára gondolunk. Vannak azonban olyan csúcsok is, amikre nem feltétlen büszkék a felállítóik. Jöjjenek most a mindenkori legnagyobb negatív rekordok.

Az egyetlen pilóta, aki nem szerzett pontot abban az évben, amikor csapattársa világbajnok lett:

1972-ben Emerson Fittipaldi a Lotus színeiben megszerezte a világbajnoki címet. Akkori csapattársa Dave Walker volt, aki abban az évadban egyetlen pontot sem szerzett. Az ausztrál a 12 futamból kettőbe nem is kvalifikálta magát, egyen pedig kizárták.

Akit diszkvalifikáltak a lassú vezetés miatt:

Ez a rekord Al Pease nevéhez és az a1969-es kanadai nagydíjhoz fűződik. Nem hivatalosan ő az, akit a Forma-1 valaha volt legrosszabb pilótájának tekintenek.

A legtöbb dobogó győzelem nélkül:



A német Nick Heidfeld 12 idényt töltött a száguldó cirkuszban. Ezalatt 13-szor állhatott fel a dobogóra. 8-szor a 2. helyen végzett, a győzelem azonban egyszer sem jött össze neki.

A legtöbb kvalifikálásra tett kísérlet eredmény nélkül:

A száguldó cirkusz korábbi évadjaiban a kevésbé erős pilótáknak lehetőségük volt egy előminősítési szakasz segítségével bekerülni a futamok rajtrácsára. 1990-ben Claudi Langes ennek 14-szer feszült neki, azonban a 31. helynél jobb pozíciót sosem sikerült elérnie.

A negatív rekordtartók közé bekerülhet Chris Amoné csúcs is, aki 183 kört vezetett anélkül, hogy győzni tudott volna. Ide kerülhet Stirling Moss is, aki 16-szor nyert futamot anélkül, hogy megszerezte volna a végső győzelmet.

Borítókép: Bernard Cahier/Getty Images

Forrás: marca.com