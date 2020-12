Áttörés következett be Alex Zanardi állapotában. Az egykori Forma-1-es versenyző állítólag már képes kommunikálni orvosaival.



A négyszeres paralimpiai bajnok még júniusban szenvedett súlyos balesetet, amikor handbike-jával egy kamionnak ütközött egy verseny során. Az olaszt azonnal kórházba szállították és azóta 5 neurológiai műtéten esett át. Zanardit sokáig mesterséges kómában tartották a nyár folyamán azonban előbb Milánóba, majd az otthonához közel lévő Padovába szállították egy idegsebészeti klinikára.



Zanardi handbike-kal szenvedett balesetet.

Fotó: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images



Az olasz Corriere della Sera hétfőn közzétett egy jelentést, ami szerint az egykori pilótának sikerült helyreállítani a hallását és a látását is, sőt kézjelekkel már az orvosaival való kommunikációra is képes. A közlemény kiemeli Zanardi képes a kézfogásra, hüvelykujja felmutatásával pedig már feleségével Danielával is kapcsolatba tud lépni.



Az 54 éves sportoló ugyanakkor egyelőre még nem tud beszélni, mivel elővigyázatosságból a feltárt légcsövét még nem zárták vissza.A jelentés szerint Zanardi orvosai bíznak abban, hogy a versenyző legtöbb agyi funkciója helyreáll majd az idő előrehaladásával.



Ez a hír valószínűleg nagy lökést ad majd az olasz családjának és rajongóinak is.

Borítókép: Bryn Lennon/Getty Images for IRONMAN



Forrás: f1i.com