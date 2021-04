Az Emilia Romagna Nagydíjon nagy port kavar George Russel és Valtteri Bottas ütközése.



A két versenyző a 31. körben ütközött össze, és bár szerencsére egyiküknek sem esett komoly bántódása, az akciót követően annyi törmelék került a pályára, hogy a futam hosszú ideig leállt. A koccanás után egyik pilóta sem rejtette véka alá az érzelmeit. Russel káromkodva csapott Bottas sisakrostélyára, és azt kérdezte társától: Mindkettőnket meg akartál ölni? Erre a finn a középső ujjának felmutatásával válaszolt. A kedélyek azt követően sem csillapodtak, hogy a két pilóta elhagyta a pályát. Mind a ketten a másikat hibáztatták.



Russel szerint Bottas megszegte az úriemberi megállapodást, miszerint, ha a gyorsabb autó DRS-el érkezik valaki mögött, akkor már nem tesz az elöl autózó hirtelen irányváltoztatást. A brit hozzátette ez a manőver még száraz pályán is veszélyes, nemhogy a verseny körülményei közt. Ugyanakkor azt is hozzátette elfogadja, hogy ő is hibázott, de nem csak rajta múlott.



Bottas ugyanakkor hangsúlyozta látta a tükörben a manővert és a keskeny szakasz ellenére két autónyi hely volt, így szerinte egyértelműen Russel hibáztatható a balesetért.



A bírók sokáig vizsgálták az esetet, ám a nagydíjat követően versenybalesetnek minősítették az ütközést. A koccanás a nézők és a szakértők körében is nagy vitákat váltott ki. A két versenyző posztjai alatt elszabadultak a kommentek.



Nem sokkal az esetet követően a magyar autóversenyző, Nagy Dániel is állást foglalt az ügyben. Szerinte egyértelműen Bottas hibája volt a baleset.









"Bottas egyértelműen próbált minél közelebb kerülni a száraz ívhez, ahol nagy tempókülönbséggel érkezett Russell. Szerentem ilyen tempónál, ilyen körülmények között ez mindkettejükre nézve nagyon kockázatos volt. Én ugyanis úgy érzem, volt egy kicsi "legyezés" Bottas részéről, ami rendben lenne, de túl későn csinálta... Russell erre reagálni próbált, és megcsípte a fehér vonalat, lehet egy kicsit a füvet is és egyből elvesztette az uralmat autója felett. Röviden, szerintem Bottas által előidézett versenybalesetről van szó. Russel gyorsabb volt, jó helyzetbe volt egy előzési kísérlethez. Bottas meg képzeljétek el mennyire frusztrált lehetett, hogy épp Russell veri el a Williams-szel, miközben csapattársa a győzelemért küzd. Elég kellemetlen" - írta posztjában.

Borítókép: Hasan Bratic/picture alliance via Getty Images