Max Verstappen és Lewis Hamilton lecsapta a magaslabdát az ausztrál versenyhétvége előtti interjúk során.

Az Ausztrál Nagydíj előtt nemcsak a szakmai dolgok szolgáltattak témát, hanem az is, hogy a hét elején Niels Wittich versenyigazgató felhívta a pilóták figyelmét arra, hogy a futamon nem viselhetnek ékszert. Maga a felhívás nem kiemelten valamelyik versenyzőnek szólt, de azt szinte mindenki tudja, hogy Lewis Hamilton rendre nyaklánccal, fülbevalókkal és orrpiercinggel ül a volán mögé.



Az újságírók természetesen éltek a lehetőséggel és a szabadedzések előtti sajtótájékoztatón megkérdezték a hétszeres világbajnokot, mit gondol erről a szabályról. A brit pedig meglehetősen poénosra vette a figurát, ami egy idő után Max Verstappenre is átragadt.

„Nos, vannak bizonyos piercingjeim, amiket egyszerűen nem tudok kivenni, amiről kevesen tudnak… Na jó, csak viccelek” – mondta a brit, majd után a regnáló világbajnok, Max Verstappen is megválaszolta a kérdést.



„Túl nehéz lennék, ha ékszert hordanék, ezért ez nem lehetséges” – mondta Verstappen, itt azonban nem állt meg a történet.



Lewis Hamilton ugyanis úgy gondolta megtréfája riválisát és így szólt:



„Tudom, hogy van egy mellpiercinged ember, gyerünk!"



Verstappen ekkor elnevette magát, és megkérdezte ellenfelét, hogy szeretné-e egyszer látni az ékszert.



Ez a vicces szóváltás is jól megmutatja, hogy az olykor ádáz küzdelmet folytató pilóták mennyire emberiek akkor, amikor nem a kormány mögött ülnek.



Borítókép: ANP via Getty Images



Forrás: givemesport.com