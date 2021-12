A Mercedes mindkét óvását elutasították.

A Mercedes egyrészt azt kifogásolta, hogy a mindent eldöntő utolsó kör előtt, amikor biztonsági autó volt a pályán, csak azoknak a lekörözött autóknak engedte a versenybíróság a visszaelőzést, akik az élen haladó Hamilton és a több hellyel mögötte lévő Verstappen közé "szorultak" be.

Ezen kívül azzal kapcsolatban is panaszt fogalmazott meg a német csapat, hogy Verstappen megelőzte Hamilton még abban a szakaszban, amikor a biztonsági autó a pályán volt, ez pedig tilos.



A versenybírók négy órával a versenyt követően, helyi idő szerint éjfél után közölték, hogy utóbbi óvásnak nem adnak helyt. További tanácskozás következett, majd a döntnökök közölték, hogy a másik óvást is elutasítják, így Verstappen immár hivatalosan világbajnoknak tekinthető.



